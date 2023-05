Le Burkina Faso franchit la barre des deux millions de déplacés internes

Le Burkina Faso a franchi la barre des 2 millions de déplacés internes fin mars. C’est ce qu’a annoncé vendredi 12 mai le Conseil national de secours et de réhabilitation (Conasur), dans son rapport mensuel. Nombre d’habitants, en majorité des enfants, des régions du Sahel, du Centre-Nord et du Nord, ont fui leurs habitations en raison de la menace des groupes armés terroristes. Ils ont rejoint les villes alentours, plus rassurantes, mais vivent souvent dans une grande précarité.

Ce sont les régions du Sahel, du Centre-Nord et dans une moindre mesure celles du Nord et de l’Est qui accueillent les trois quarts de ces déplacés internes. Ces derniers viennent très souvent de ces mêmes régions, plus précisément des provinces du Soum, du Sanmatenga, du Gourma ou encore du Loroum.

« La majeure partie de ces déplacés en sont à leur 2e ou leur 3e déplacement », note un responsable du HCR qui précise que ces populations fuient généralement leurs villages, sous la pression des groupes armés, pour rejoindre les villes alentours, plus rassurantes sur un plan sécuritaire.