C’est un des grands opérateurs commerciaux dans le secteur du café en Tunisie et en Afrique, qui l’annonce dans un communiqué pour ses clients placardé sur la vitrine de l’un de ses magasins. « Pour cause de perturbation de l’approvisionnement en café vert (non encore torréfié) auprès de l’office du commerce, et afin de satisfaire le maximum de nos clients, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons délivrer que la quantité de 200 grammes à chaque client ».

