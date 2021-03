Le Cameroun sauve deux banques privées de la faillite

L’Etat du Cameroun va injecter une enveloppe totale de près de 47 milliards de FCFA pour recapitaliser Union Bank of Cameroon (UBC) et National Financial Credit (NFC Bank), deux établissements bancaires du pays en difficultés depuis 2009, a révélé le journal Ecomatin et rapporte Ecofin.

- Publicité-

La publication cite une lettre adressée à cet effet le 18 février 2021, au secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Fouda, par Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général de la présidence de la République.

« J’ai l’honneur de faire connaître que le président de la République autorise la prise en charge par l’Etat du coût de la restructuration à concurrence d’un montant ne pouvant excéder 29,1 milliards de FCFA pour National Financial Credit (NFC Bank) et 17,8 milliards de FCFA pour Union Bank of Cameroon (UBC) », écrit Ferdinand Ngoh Ngoh.

Au moyen de ces recapitalisations, qui consacrent le rachat du passif (créances douteuses qui seront ensuite recouvrées par la Société de recouvrement des créances, Ndlr) et des actifs de ces deux banques privées, l’Etat camerounais entend ainsi éviter la mise en liquidation de ces deux établissements de crédit. En effet, la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac), le gendarme du secteur dans la zone Cemac, avait prescrit à l’Etat du Cameroun la date butoir du 28 février 2021, pour déclencher les plans de restructuration de ces banques, au risque d’une mise en liquidation.