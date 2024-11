Le Canada met en garde contre la situation humanitaire « catastrophique » à Gaza

La ministre canadienne des Affaires étrangères a exprimé sa profonde inquiétude quant aux conditions humanitaires « catastrophiques » dans la bande de Gaza et a mis en garde contre « les niveaux de malnutrition aiguë qui mettent la vie en danger ».

La ministre des affaires étrangères, Mélanie Joly, a cité un rapport publié le 8 novembre par le Comité d’examen de la famine, selon lequel il est fort probable qu’une famine se produise ou soit imminente dans les zones situées dans le nord de la bande de Gaza. Le comité avait précédemment constaté que 133 000 personnes à Gaza étaient confrontées à une insécurité alimentaire catastrophique.

« Cela signifie que des civils – hommes, femmes et enfants – meurent en raison du manque d’aide humanitaire autorisée à Gaza », a-t-elle déclaré dans un communiqué commun avec le ministre du développement international, Ahmend Hussen.

La déclaration affirme que l’aide apportée à ceux qui en dépendent pour survivre est insuffisante et les agences et travailleurs humanitaires continuent de se heurter à des obstacles qui pourraient être évités.

Israël doit respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit humanitaire international et augmenter de manière significative et durable l’aide humanitaire destinée à la population civile, ajoute le communiqué.

