Le Canada se dit prêt à accueillir 1,2 million de migrants !

Alors que les USA et les pays européens ne cessent de voir dans les migrants la source de leurs problèmes, le Canada de Justin Trudeau voit plutôt en eux la solution. L’objectif du gouvernement canadien est d’accueillir chaque année un nombre de migrants équivalent à 1% de la population, et même davantage sur les 3 prochaines années, rapporte Ecofin.

Marco Mendicino, ministre canadian de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a annoncé un plan sur 3 ans pour accueillir 1,233 million de migrants. L’objectif est de relancer l’économie à la sortie de la pandémie de Covid-19, et de « stimuler la croissance future ».

Ce plan veut faire la part belle aux candidats francophones qui bénificieront « de points additionnels dans le cadre d’entrées express afin de favoriser la croissance des communautés francophones hors Québec.»

« Notre système de soins de santé a besoin des immigrants pour assurer la sécurité et la santé des Canadiens. D’autres industries, telles que les entreprises de technologies de l’information ainsi que nos agriculteurs et producteurs, ont également besoin du talent des nouveaux arrivants pour maintenir leurs chaînes d’approvisionnement, développer leurs activités et, ainsi, créer davantage d’emplois pour les Canadiens », estime le gouvernement de M. Trudeau.

Au Canada, les migrants représentent 33 % de tous les propriétaires d’entreprise avec personnel rémunéré. 25 % des travailleurs du secteur de la santé sont des migrants.

Avec ce plan, jamais depuis un siècle, le Canada n’aura accueilli autant de migrants. Le dernier record remonte à 1913, année qui a vu 401 000 étrangers s’installer dans le pays de la feuille d’érable.