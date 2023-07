Le canal de Bizerte n’est pas encore accessible

La directrice régionale de l’équipement au gouvernorat de Bizerte Om Ezzine Tamni, s’expliquant sur l’incendie qui s’est déclaré, hier dans la salle des machines du pont mobile de la ville, a noté que l’intervention des unités de la Protection civile a été rapide et que l’opération s’est achevée vers 13 heures. Le pont a été rouvert à la circulation à 14 heures.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie et une équipe composée d’experts va donner des solutions techniques pour permettre le levage du pont de nouveau, a-t-elle précisé sur Mosaïque fm, mais , en attendant, la navigation dans le canal de Bizerte est bloquée. Les grands bateaux qui attendent pour entrer ont été redirigés vers d’autres ports et ceux qui sont de l’autre côté du pont doivent patienter jusqu’à la réparation des dégâts. Les moteurs de levage n’ont pas été endommagés. Le tableau de commande a été touché et une réunion est en cours pour déterminer les mesures à prendre pour réparer les dégâts dans les plus brefs délais, a ajouté la responsable.