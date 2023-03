Le candidat des USA à la Banque mondiale en tournée en Afrique

Le candidat des Etats-Unis à la présidence de la Banque mondiale, Ajay Banga, a appelé mercredi à une refonte du modèle de développement pour mieux répondre au défi du changement climatique.

En déplacement à Nairobi la capitale kényane, il a déclaré que le monde ne pouvait pas continuer à « poursuivre le modèle antérieur d’un système de croissance à forte émission ».

Il a plaidé en faveur de l’adaptation : »Je pense qu’à l’avenir, l’économie et la croissance ne peuvent pas et ne doivent pas être menées de la même manière que les trente dernières années. Nous ne pouvons pas nous le permettre, nos enfants non plus. Nous ne devrions pas poursuivre le modèle antérieur d’un système de croissance à forte émission, et le Kenya est un exemple de pays qui essaie de changer cela. » a-t-il déclaré.

Pour la première étape de sa tournée mondiale, Ajay Banga s’est rendu en Côte d’Ivoire. Cherchant à convaincre les pays émergents qui souhaitent avoir plus d’influence dans les institutions internationales de sa candidature.

« Comment ne pas travailler avec un continent qui compte tant de jeunes dont les aspirations et l’optimisme nous enthousiasment tous ? C’est ce que je veux faire. C’est ce que je veux faire du reste de ma vie. Je veux être utile. Je veux faire la différence. Je pense que j’apporte une certaine expertise, j’ai beaucoup à apprendre des gens sur le terrain mais aussi de mes collègues, si je suis élu, à la Banque mondiale, et c’est ce que j’attends avec impatience. » a expliqué Ajay Banga, candidat américain à la présidence de la Banque mondiale.

Indien-Américain de 63 ans, Ajay Banga a été désigné comme candidat à la tête de la banque mondiale par le président américain Joe Biden. Il a déjà reçu le soutien de plusieurs pays, dont l’Inde, le Kenya et le Ghana.