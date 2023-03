Le carton jaune de Malpass à Saïed

Il ne s’y attendait certainement pas, n’avait pas pris la peine de tourner sa langue sept fois dans sa bouche, et avait par la suite refusé de s’en excuser, mais les paroles prononcées par le chef de tout l’Etat tunisien, le 21 février 2023 devant le Conseil national de sécurité, ont mis le feu aux poudres d’une cabale diplomatique, africaine directe, européenne par médias interposés, et américaine officielle, contre la Tunisie de Kais Saïed.

Le communiqué de presse en langue arabe, avec les termes incriminés de « hordes » et « mesures urgentes » de cette réunion, existe toujours sur la page fb de la Présidence tunisienne, mais la vidéo a manifestement disparu, peut-être par mégarde. Kais Saïed y évoquait un complot, ourdi depuis le début du siècle, pour un « grand remplacement ».

Des propos qui avaient en premier lieux suscité la peur chez les Tunisiens qui hébergeaient des Subsahariens ou leur donnaient du travail. Et il s’en était suivi des renvois et des mises à fin soudains de bail, déversant des dizaines de Subsahariens devant les missions diplomatiques de leurs pays respectifs.

La première dénonciation des propos présidentiels du 21 février, avait fusé du côté de l’Union Africaine, qui décidera ensuite de reporter une conférence qui était prévue en Tunisie. La Tunisie, récuse, minimalise, et sort un 2ème communiqué de presse édictant sept mesures en faveur des Subsahariens en situation régulière. Cela ne sera pas suffisant, et l’accusation de racisme, bien que fortement contestée et démentie par le ministre des AE tunisien, colle désormais à la peau de la Tunisie de Kais Saïed.

Et si Africains et Américains s’étaient jusque-là limités à dénoncer, des pays de l’Afrique subsaharienne avaient déjà anticipé et entamé des actions de représailles économiques et de boycottage, jusque-là non-officielles, comme ont pu le constater des voyageurs tunisiens revenant d’Afrique autant que le président de la TABC (Tunisian African Business Council).

Ce n’est pas un arrêt, mais un carton jaune sous vigilance

Le coup de massue viendra cependant de la Banque Mondiale (présidée par David Malpass), dont le dernier prêt de 120 MUSD à la Tunisie venait d’être approuvé treize jours plus tôt, le 8 février 2023. Et c’est cette même Banque Mondiale, l’un des derniers bailleurs de fonds à continuer à prêter à la Tunisie, malgré les réticences, bilatérales et du FMI et en dépit de ses grosses difficultés financières, qui décide de suspendre sa coopération avec le pays.

Le communiqué, non publié sur le site de la BM car il répondait à un article de l’agence de presse Reuters à Washington qui avait fait fuiter un document interne relatif à ce qu’on pourrait appeler « boycott » temporaire de la Tunisie, avait été officiellement envoyé aux journalistes locaux et internationaux, via mail. Un communiqué de 184 mots, qui ne laissait aucun doute possible sur les raisons de sa décision de « suspendre temporairement les discussions sur le Cadre de partenariat pays de la Banque mondiale avec la Tunisie, définissant les orientations stratégiques des engagements opérationnels à moyen terme (2023-2027). Le dialogue et l’engagement avec les autorités tunisiennes sont maintenus ».

En effet, le président du Groupe de la Banque mondiale, qui ne nie pas avoir adressé une note interne au personnel au sujet des récents événements en Tunisie, affirme qu’ils « préoccupent profondément le Groupe de la Banque mondiale et son personnel », où « la sécurité et l’inclusion des migrants ainsi que des minorités font partie des valeurs fondamentales portées par notre institution, à savoir l’inclusion, le respect et l’antiracisme sous toutes ses formes ».

La BM : Un partenaire, comme il en existe peu, du développement de la Tunisie

Et il devient alors clair, pour la BM qui ne manque pas de rappeler que son travail en Tunisie « est consacré à améliorer les conditions de vie de tous les citoyens, résidents ou immigrants », que sa décision de suspendre son aide à venir est motivée par ce qu’a dit Saïed et ce qui en avait découlé sur le terrain, où des images reprises par des chaînes TV étrangères, montrent des incidents et des exactions dont auraient été victimes les Subsahariens en Tunisie.

On notera que le total des Subsahariens en Tunisie serait de 21.470, dont 5.376 réguliers, à 93,56 % des étudiants, 6.000 issus de l’immigration, et entre 7 mille et 8.000 non-réguliers, selon le DG de la police des frontières qui citait l’UNHR. Ce dernier a aussi indiqué que 79 Guinéens en 2 voyages, 151 Ivoiriens et 135 en direction du Mali, ont été « encouragés » comme il préfère le dire, à rentrer dans leurs pays.

En réponse donc, la Banque Mondiale n’arrête pas ses programmes et ses financements pour la Tunisie, un financement qui se fait par projet et qui couvre tout ce que le FMI ne fait pas, et notamment le volet social et inclusion financière et le financement de l’aide au développement, mais les temporise en attendant de voir comment va évoluer la situation des migrants en Tunisie.

C’est ainsi, par exemple, que la BM a financé le plan de couverture des transferts monétaires permanents du programme AMEN de 260 000 à 310 000 ménages bénéficiaires, ce qui représente 10% de la population, et appuiera les efforts du ministère des Affaires sociales pour améliorer le ciblage et l’identification des ménages pauvres.

Elle permettra aussi d’étendre les prestations du programme d’allocations familiales à environ 120 000 enfants âgés de cinq ans et moins. Ces dispositions, associées à d’autres mesures, contribueront à développer le capital humain du pays et à briser le cycle de la pauvreté entre les générations.

« Nous restons pleinement engagés dans nos opérations en Tunisie, œuvrant pour ses habitants dans le respect de nos valeurs … le dialogue et l’engagement avec les autorités tunisiennes sont maintenus », mais « les discussions sur le Cadre de partenariat pays de la Banque mondiale avec la Tunisie, définissant les orientations stratégiques des engagements opérationnels à moyen terme (2023-2027), ont été temporairement suspendues par la direction ».