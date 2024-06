Le CBF et le PNUD s’engagement en faveur de la finance climatique

Un protocole d’entente visant à renforcer l’engagement en faveur du financement du développement durable et de la résilience aux changements climatiques en Tunisie a été signé, mardi, à Tunis, entre le Conseil Bancaire et Financier (CBF) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Cet accord entend offrir un environnement propice à la mobilisation des financements nécessaires pour soutenir la mise en œuvre efficace des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) en Tunisie, indique le CBF dans un communiqué.

L’objectif étant également, d’encourager l’innovation financière, de soutenir le développement et l’opérationnalisation de nouveaux outils et mécanismes de financement en faveur du développement durable.

« En promouvant des pratiques durables dans le secteur bancaire et financier tunisien, cette initiative contribuera de manière significative à l’atteinte « des objectifs nationaux de développement durable, souligne le conseil.

En vertu de ce partenariat, le CBF s’engagera à jouer un rôle essentiel pour garantir une participation et un engagement significatif de toutes les parties prenantes impliquées dans le domaine de la finance durable.

De son côté, le PNUD contribuera à créer un environnement favorable à une finance et des investissements durables, en soutenant le développement d’outils financiers innovants et en

aidant les établissements financiers à aligner leurs pratiques sur les Objectifs de Développement Durable, d’après le communiqué.

La durabilité est l’un des objectifs au cœur de ce partenariat, à travers notamment des efforts conjoints qui visent à favoriser l’essor d’une gouvernance de la finance durable et climatique au sein du secteur bancaire et financier.

Ces efforts se traduiront aussi par un renforcement des capacités des différents acteurs financiers dans les domaines en lien avec la finance durable à différents niveaux, et par la mise

en œuvre d’interventions de plaidoyer dont l’objectif sera de faciliter et de promouvoir l’alignement du secteur bancaire et financier avec les exigences et les enjeux du développement durable.

Ce partenariat a été initiée en 2022, par une série de formations destinées aux cadres bancaires et aux représentantes des institutions financières en Tunisie sur les enjeux climatiques et la neutralité carbone. Elle s’est aussi illustrée en 2023, par l’élaboration d’un guide pédagogique sur l’intégration des risques climatiques dans les portefeuilles des institutions financières.

Ce guide, étant le fruit d’un effort conjoint du ministère de l’Environnement, de l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Énergie (ANME), du CBF et du PNUD, contribue à accélérer la transition énergétique, en clarifiant la démarche à entreprendre par les institutions financières pour la mise en place d’une structure dédiée à la finance climat et en facilitant l’identification des risques climatiques dans leurs portefeuilles des projets, notamment à travers un programme de renforcement des capacités, lit-on dans le texte.

Lors de la cérémonie de signature, Néji Ghandri, président du CBF, a souligné que la signature de cet accord permettra de renforcer la capacité à mobiliser des financements pour des projets durables.

« En mettant l’accent sur la finance durable, nous pouvons jouer un rôle déterminant dans la transformation de notre économie, en alignant les pratiques financières sur les ODD et en soutenant les engagements climatiques de la Tunisie », a-t-il déclaré.

« Pour le Programme des Nations Unies pour le développement, l’implication du secteur bancaire et des institutions financières dans les efforts de financement du développement durable et de la résilience au changement climatique est essentielle en Tunisie comme ailleurs »,

Céline Moyroud, Représentante Résidente du PNUD a, de son côté, assuré que l’organisation compte accompagner le secteur bancaire et des institutions financières dans l’orientation des investissements vers des solutions bas carbone, et dans le développement d’une collaboration public-privé renforcée, en faveur des objectifs climatiques et la transition vers une économie verte et durable .