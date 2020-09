Le CD et Echâab ont vouluécarter Ennahdha du pouvoir mais il se sont retrouvés exclus !

Le président du conseil Echoura du mouvement Ennahdha Abdelkerim Harouni a déclaré que « le Courant Démocratique (CD) et le mouvement Echâab ont voulu écarter Ennahdha du pouvoir, mais il se sont retrouvés exclus et dans l’opposition. »

Intervenant ce vendredi 4 septembre 2020 sur les ondes de Shems fm, Harouni a ajouté que « le secrétaire général du Courant Démocratique démissionnaire Mohamed Abbou a tenté de chuter le gouvernement Jemli en s’alliant avec le mouvement Echâab et Tahya Tounes, pour passer au gouvernement du président. »

Il a indiqué que « ces partis ne sont pas démocratiques. »