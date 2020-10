Le centre national d’enseignement pour adultes annonce la suspension des cours

Le centre national d’enseignement pour adultes a annoncé, vendredi, dans un communiqué la suspension des cours d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes à partir d’aujourd’hui jusqu’au dimanche 8 novembre, conformément aux nouvelles mesures décidées par le chef du gouvernement mercredi dernier à l’issue de la réunion de la commission nationale de lutte contre le coronavirus. Une correspondance adressée par le Centre aux responsables des coordinations régionales de l’enseignement des adultes concernant l’évaluation de l’année scolaire 2019-2020 a révélé que la majorité des centres d’éducation sociale ont commencé avec de grandes difficultés d’attirer les apprenants et d’ouvrir les espaces en raison de la recrudescence du coronavirus.

Le Centre national d’enseignement pour adultes avait décidé préalablement de reprendre les cours à partir du 15 septembre 2020 en adoptant le protocole sanitaire anti-Covid-19 et ce, dans le but de parachever le reste du programme de l’année scolaire précédente (2019 -2020) suspendu à cause de la propagation du coronavirus.Le chef du gouvernement Hichem Mechichi avait décidé, mercredi soir, une série de mesures visant à freiner la propagation du coronavirus dont la suspension des cours dans les écoles, collèges et lycées jusqu’au 08 novembre prochain et le recours à l’enseignement en ligne dans les universités.