Le CEPEX appelle les entreprises tunisiennes à participer à la Foire Internationale d’Alger

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation des entreprises tunisiennes à la 56 ème édition de la Foire Internationale d’Alger (FIA), qui se tiendra du 23 au 28 juin 2025 au Palais des Expositions SAFEX à Alger.

La participation à ce rendez-vous permettra aux entreprises tunisiennes de consolider leur présence sur le marché algérien et de générez des opportunités commerciales avec de nouveaux partenaires, distributeurs et clients, a fait savoir le CEPEX.

En fait, la FIA est un carrefour stratégique qui couvrira plusieurs secteurs dont l’agroalimentaire, les industries électrique et de l’électroménager, l’industrie mécanique, l’industrie manufacturière et les services.

L’édition 2024 a regroupé plus de 638 exposants et 165 entreprises internationales provenant de 30 pays.

Le Centre invite, ainsi, les entreprises désirant participer à la FIA 2025 à confirmer leurs participations, via la plateforme https://www.cepex.nat.tn/actualites/actualites.php?id=2680 et ce, avant le 02 mai 2025.

