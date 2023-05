Le CEPEX organise la participation tunisienne au salon « Sial India » prévu en décembre 2023 à New Delhi

Le CEPEX organise la participation tunisienne au salon « Sial India », qui se tiendra du 7 au 9 décembre 2023 à New Delhi en Inde, et ce dans l’objectif de diversifier les marchés et de trouver de nouveaux débouchés pour les produits tunisiens du secteur agroalimentaire.

Le salon « SIAL India » se positionne comme l’un des plus grands salons de l’innovation alimentaire et de la transformation des aliments du nord-est de l’Inde. Plus de 200 exposants et 10 000 visiteurs, outre les représentations nationales, y sont attendus.

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à cet évènement sont invitées à soumettre leurs formulaires de participation et à procéder au paiement des frais de participation, via le lien de plateforme suivante : https://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/161, au plus tard le 20 mai 2023.

Les places étant limitées, le CEPEX se réserve le droit de clôturer le recrutement des entreprises dès que le nombre limite d’exposants confirmés est atteint, selon la règle du premier venu, premier servi.