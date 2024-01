Le chauffeur de Malek Zahi placé en garde à vue

Le ministère public du Tribunal de première instance de la Manouba a autorisé les agents du poste de police de Tebourba à placer en garde à vue le chauffeur du ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, pour des soupçons d’homicide involontaire, rapporte Mosaïque fm.

A noter que l’accident de la route qui a eu lieu avant hier soir et qui a consisté en une collision entre la voiture de fonction du ministre et un autre véhicule, a fait un mort et plusieurs blessés, dont Malek Zahi et des membres de sa famille.