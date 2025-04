Le chef de la diplomatie algérienne attendu, mercredi, à Tunis pour une visite de travail

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères, de la Communauté Nationale à l’étranger de la République algérienne démocratique, Ahmed Attaf, effectue, les 9 et 10 avril courant, une visite de travail en Tunisie, à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.



A cette occasion, les deux ministres tiendront une séance de travail consacrée aux moyens de renforcer davantage la coopération entre les deux pays frères, aux préparatifs des prochaines échéances bilatérales et aux questions régionales et internationales d’intérêt commun, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.



Cette visite s’inscrit dans le cadre des concertations et de la coordination entre les deux pays, ajoute le communiqué.



