Le chef de l’Etat appelle à accélérer l’audit des recrutements

Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé à accélérer l’audit général des recrutements et des opérations d’intégration effectuées dans la fonction publique, d’autant plus que les résultats préliminaires font état de plusieurs violations.

Recevant, mercredi, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement Ahmed Hachani, le président Saïed a souligné que les responsables qui entravent, délibérément, la la mise en œuvre des projets, « dans le cadre du règlement de compte politiques », ne sont pas dignes de responsabilité.

L’entrevue a, par ailleurs, été l’occasion d’examiner une série de projets de loi et de décrets-loi inscrits à l’ordre du jour du prochain conseil des ministres.

Il s’agit, en particulier, du décret-loi portant création de l’Office national des fourrages, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a, en outre, donné des instructions de hâter la mise en oeuvre de plusieurs projets en suspens depuis des années.

