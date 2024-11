Le chef de l’Etat appelle à renforcer le développement des maisons de la jeunesse

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a donné, lors de sa rencontre, lundi après-midi au Palais de Carthage, avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, ses instructions pour renforcer le développement des maisons de la jeunesse à travers toutes les régions du pays et pour les doter des équipements nécessaires, afin qu’ils soient des espaces dédiés à la culture et à la créativité, pouvant offrir aux jeunes Tunisiens des conditions propices à l’épanouissement et à l’excellence dans tous les domaines.

Le chef de l’Etat a également ordonné que le ministère de la Jeunesse et des Sports soit impliqué dans la mise en place d’exemples d’aménagement urbain, visant à créer des espaces sportifs dans tous les quartiers. Il a souligné qu’il est paradoxal qu’à une époque, l’infrastructure sportive était abondante et avait permis à des champions de se distinguer, tandis qu’aujourd’hui, bien que les équipements existent, les espaces sportifs sont soit inexistants, soit négligés.

Par ailleurs, le Président de la République a évoqué la situation du secteur sportif, qui souffre de la corruption et du vandalisme, et a insisté sur la nécessité d’une réforme en profondeur de certaines structures. Il a précisé que de nombreuses structures se trouvent dans une situation hybride : elles ne sont ni clairement professionnelles, ni véritablement amateures, et pâtissent de pratiques de courtage déguisées sous forme de contrats souvent de courte durée, ne bénéficiant qu’aux intermédiaires impliqués dans leur signature.

- Publicité-