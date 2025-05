Le chef de l’État appelle à sauver des établissements négligés depuis des décennies

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu vendredi, au Palais de Carthage, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Faouzia Thabet, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar ainsi que le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Cette réunion a porté sur les mesures urgentes à prendre pour sauver des établissements négligées à cause des décennies de corruption et de mauvaise gestion, indique un communiqué publié vendredi soir, par la Présidence de la République.

Pour ce faire, le chef de l’État a souligné la nécessité de passer à la vitesse supérieure et de « rompre avec les méthodes traditionnelles qui consistent en la création de commissions et de sous-commissions dont les travaux restent sans effet ou résultats ou aggravent la situation ».

Par ailleurs, le président Saïed a plaidé pour la mise en place de nouvelles méthodes de travail basées sur une pensée novatrice, permettant de raccourcir les délais et d’accélérer la mise en œuvre des réformes.

Il a ordonné de trouver des solutions urgentes aux établissements qu’il a visités, récemment, notamment le moulin de Dahmani, l’usine de plastique de Mezzouna, « ainsi que d’autres installations dans les régions longtemps marginalisées à cause de politiques injustes et inéquitables ».

Il a appelé à adopter une approche différente des approches traditionnelles, ajoutant que « le diagnostic est clair, les causes sont connues, et les solutions doivent être rapides, transparentes et inspirées de la Révolution et des attentes du peuple tunisien ».

Kaïs Saïed a, en outre, indiqué qu’il suit de près les moindres détails de plusieurs dossiers, et œuvre à mobiliser les financements nécessaires.

« les capacités du pays sont importantes, ses ressources sont abondantes, il est que les bénéfices qui en sont tirés, reviennent au peuple tunisien, après l’anéantissement de tous les réseaux de corruption qui gangrènent plusieurs structures administratives », a-t-il dit, cité dans le communiqué.