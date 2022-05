Le chef de l’Etat félicite Ons Jabeur après son sacre à Madrid

Le président de la République, Kais Saied, a adressé ses vives félicitations à la championne tunisienne Ons Jabeur après son sacre la veille au tournoi de Madrid, son premier en WTA 1000.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, assuré que « la détermination à réussir et à relever les défis est la voie pour le succès et l’exploit », peut-on lire dans un communiqué de la présidence.

Saied a, par la même occasion, exprimé ses remerciements à la tenniswoman tunisienne pour « les efforts qu’elle a consentis afin de hisser encore plus haut le drapeau tunisien lors des différents tournois disputés », formant l’espoir de la voir briguer un meilleur classement dans le circuit WTA voire s’emparer de la première place mondiale ».

Ons Jabeur avait, rappelle-t-on, remporté le deuxième sacre de sa carrière en s’imposant, samedi soir, en finale du tournoi de Madrid, devant l’américaine Jessica Pegula (14e) en trois sets (7-5, 0-6, 6-2), après 1h45min.

A 27 ans, la Tunisienne, sacrée à Birmingham en juin 2021, se voit ainsi propulsée à la 7e place du top 10 mondial en engrangeant 95 points supplémentaires à son actif.

