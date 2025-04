Le chef de l’Etat préside une réunion sur la réhabilitation et l’entretien des établissements scolaires et culturels

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mercredi, au Palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri et la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi.

La réunion a porté sur la marche de certains établissements financiers et la nécessité d’identifier les moyens nécessaires permettant de garantir la réhabilitation et l’entretien d’un nombre d’établissements scolaires et culturels, cite un communiqué de la présidence.

Le président de la République a, en outre, donné ses instructions en vue de mobiliser les financements nécessaires afin de relancer nombre d’entreprises économiques dont il a rendu visite le 17 décembre 2024.