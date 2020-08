Le chef de l’Etat reçoit Hichem Méchichi

Le président de la République Kaïs Saied a reçu, vendredi, au palais de Carthage, Hichem Mechichi, chef du gouvernement désigné et ministre de l’Intérieur au gouvernement de gestion des affaires courantes .

Selon un communiqué de la présidence, l’entrevue a porté sur la situation sécuritaire générale du pays ainsi que sur la nécessité d’assurer la sécurité et la sûreté des citoyens sur les routes et dans toutes les régions du pays.

Lors de cette rencontre, Mechichi a informé le chef de l’Etat des derniers développements au sujet des concertations sur la formation du prochain gouvernement, apprend-on de même source.