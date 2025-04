Le chef de l’État reçoit la ministre des Finances

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi après-midi au palais de Carthage, la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi.



Lors de cette rencontre, le Chef de l’État a souligné la nécessité de renforcer les efforts dans le domaine financier, en vue d’assainir plusieurs institutions gangrenées par la corruption, indique un communiqué de la Présidence.



Il a réaffirmé qu’opter pour l’autonomie ne devait pas se limiter à un simple slogan, ajoutant que ce choix doit se traduire en mesures concrètes.



À cet égard, il a estimé qu’un système fiscal juste et équitable ainsi que la réduction des importations jugées non essentielles et ne profitant qu’à une minorité peuvent garantir les équilibres financiers escomptés.



Par ailleurs, le chef de l’État a réaffirmé l’ouverture de la Tunisie à la coopération étrangère, soulignant que cette coopération doit s’inscrire dans le cadre de choix souverains, au service de l’économie nationale et en réponse aux aspirations légitimes du peuple tunisien.



