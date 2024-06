Kais Saïed pousse les banques tunisiennes à financer les Communautaires

L’accompagnement et l’orientation des jeunes entrepreneurs des entreprises citoyennes ainsi que la contribution du tissu bancaire au financement de nombre de projets encore bloqués ont été au centre d’une réunion tenue, jeudi, au Palais de Carthage, entre le président de la République, Kaïs Saïed, et le président du Conseil bancaire et financier, Néji Ghandri.

Lors de cette réunion, l’accent a été mis également sur le rôle dévolu au conseil bancaire et financier dans la réalisation et la mise en œuvre de nombre de projets à caractère social, indique la présidence de la République. Et aussi à accompagner les investisseurs dans les entreprises Communautaires. Dans ce contexte, le chef de l’Etat a appelé à la nécessité de parachever le projet de la localité de Nouil relevant dans la délégation de Douz (Gouvernorat de Kébili).

De son côté, le président du CBF a réaffirmé la disposition du Conseil à concrétiser ce projet, promettant à ce titre d’œuvrer à ce qu’il soit parachevé dans « les plus brefs délais ».