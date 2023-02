Le chef de l’Etat s’entretient avec le ministre des affaires étrangères

Le mouvement diplomatique et le bilan de la participation de la Tunisie aux manifestations arabes et régionales ont été au centre de l’entretien qui a eu, lundi, au Palais de Carthage, entre le président de la République, Kais Saïed, et le ministre des Affaires étrangères , de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

D’après un communiqué de la présidence, la rencontre a porté sur le mouvement diplomatique qui sera annoncé prochainement.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a mis en avant le rôle dévolu aux diplomates tunisiens à l’étranger à tous les niveaux.

Aussi, le président de la République a mis l’accent sur le rôle des consuls dans l’encadrement et l’orientation des Tunisiens établis à l’étranger en leur apportant l’appui nécessaire dans la gestion de leurs affaires quotidiennes.

Par ailleurs, la rencontre a offert l’occasion de s’informer des résultats de la participation de la Tunisie à la 36ème session du sommet africain qui s’est tenu récemment dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba et des rencontres organisées avec nombre de responsables officiels africains.

Le bilan des travaux de la réunion de haut niveau sur la ville sainte d’Al Qods qui s’est tenue récemment au Caire a été également au centre de cette entrevue.

A cet égard, le président de la République a réaffirmé le droit légitime du peuple palestinien à recouvrer ses territoires avec pour capitale al-Qods, indiquant que la cause palestinienne » est omniprésente dans l’inconscient collectif des Tunisiens et des hommes libres du monde entier. «

Le président Saïed a vivement dénoncé le blackout médiatique imposé à la cause palestinienne qui fait que les sacrifices du peuple palestinien soient relégués au second plan dans les bulletins d’information et traités comme un simple fait divers de tous les jours.

« Nombreux sont ceux qui veulent nous faire routiniser à la culture de la défaite », a fait savoir le chef de l’Etat, soulignant que « les Tunisiens ne croient qu’à la culture de la victoire, du triomphe et des défis à relever. »

Le chef de l’Etat a, en outre, saisi l’occasion pour réaffirmer son attachement à la souveraineté de la Tunisie.

» La souveraineté de la Tunisie est au-dessus de tout soupçon, au-delà de toute considération « , a martelé le président Saïed, ajoutant » qu’autant que nous sommes contre l’ingérence dans les affaires intérieures des autres, autant nous n’accepterons jamais que les autres s’immiscent dans nos affaires. «