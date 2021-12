Le chef de l’Etat s’informe des activités de l’institution militaire

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, lundi soir, au palais de Carthage, le ministre de la Défense nationale Imed Memmich.

Selon un communiqué, la réunion a été consacrée au suivi du bon fonctionnement de l’institution militaire et de la coopération internationale particulièrement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

A cette occasion, le président Kaïs Saïed a chargé le ministre de la Défense de transmettre son « estime » et « considération » à tous les officiers et militaires pour les efforts qu’ils ont fourni, non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans d’autres secteurs, comme la lutte contre la pandémie de Covid-19.