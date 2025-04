Le chef du Foreign Office : Les attaques contre les hôpitaux de Gaza « doivent cesser »

Le ministre britannique des affaires étrangères, David Lammy, déclare que les attaques d’Israël contre les établissements hospitaliers de Gaza ont « complètement dégradé l’accès aux soins de santé » dans l’enclave.

« L’hôpital Al-Ahli a été attaqué à plusieurs reprises depuis le début du conflit. Ces attaques déplorables doivent cesser. C’est par la diplomatie et non par de nouvelles effusions de sang que nous parviendrons à une paix durable », a écrit Lammy sur X.

Le gouvernement britannique a approuvé 108 licences pour des biens contrôlés militaires et non militaires pour Israël d’une valeur de 18 millions de livres (23,6 millions de dollars) entre le 7 octobre 2023, le jour où la guerre à Gaza a commencé, et le 31 mai, selon les données du gouvernement.

En septembre, le gouvernement a annoncé certaines restrictions sur les ventes d’armes à Israël, mais les critiques ont fait valoir que le Royaume-Uni continue de fournir indirectement des pièces d’avions de chasse F-35 à Israël par le biais d’un programme mondial dirigé par les États-Unis.

