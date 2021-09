Le chef du gouvernement d’union nationale libyenne, demain en Tunisie

Le chef du gouvernement d’union nationale libyenne, Abdel Hamid Dabaiba, a confirmé qu’il se rendra en Tunisie pour rencontrer le président de la République, Kais Saied, demain jeudi.

- Publicité-

Lors d’une séance de reddition de comptes devant le parlement libyen, aujourd’hui mercredi, Dabaiba a déclaré à propos ce qui s’est passé avec la Tunisie, c’est qu’il y avait un rapport de l’Interpol tunisien accusant les Libyens d’exporter le terrorisme, ce qui est faux, a-t-il assuré.

Il a souligné que son gouvernement n’accusait pas la Tunisie de terrorisme, ajoutant que « nous sommes frères et voisins, et notre relation est une relation de fraternité et de liens économiques. »