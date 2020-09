Le chef du gouvernement reçoit le député Iyadh Elloumi

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a reçu, lundi, au palais de la Kasbah, le député du bloc parlementaire du parti « Qalb Tounes », Iyadh Elloumi.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des concertations menées par le chef du gouvernement avec les représentants des partis politiques et blocs parlementaires au sujet des principales questions de l’heure et des moyens de développer la coopération entre l’Exécutif et les acteurs politiques.

A l’issue de l’entrevue, Mechichi a affirmé que l’étape actuelle commande la conjugaison des efforts pour sortir de la crise et servir les intérêts des citoyens, loin de tout tiraillement politique, se disant prêt à travailler avec tous les acteurs politiques.

« Les difficultés économiques et sociales auxquelles fait face le pays et la résurgence de la pandémie de Coronavirus commandent la conjugaison des efforts pour sauver le pays, loin des tiraillements politiques », a-t-il encore souligné.