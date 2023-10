Le chef du gouvernement reçu par le président Algérien

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a été reçu, mercredi, par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, au Palais Mouradia à Alger.

L’entretien intervient en marge de sa visite de travail en Algérie à la tête d’une délégation de haut niveau dans le cadre des travaux de la 22e session de la haute commission mixte Tuniso-algérienne.

Dans une déclaration aux médias à l’issue de son entretien avec le président Tabboune, le chef du gouvernement a souligné que cette rencontre a été l’occasion de prendre connaissance de la vision du président algérien s’agissant de promouvoir les relations fraternelles et de booster la coopération.

Toujours selon le chef du gouvernement, l’entretien a permis de s’informer des positions et vues de la partie algérienne sur nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Hachani a fait état à ce titre d’une convergence de vues entre le président algérien et son homologue tunisien, le président Kais Saïed.

La réunion s’est déroulée en présence des ministres des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, de l’Intérieur, Kamal Fekih et de l’ambassadeur de Tunisie en Algérie.

Le chef du gouvernement s’est rendu, à l’issue de sa rencontre avec le Président algérien, au Musée des Moudjahiddines, où il a récité la Fatiha à la mémoire des martyrs du mouvement de libération algérien et annoté le livre d’or.