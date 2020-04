Le chef du gouvernement s’entretient avec la ministre des affaires culturelles

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh s’est entretenu hier mercredi au palais du gouvernement à la Kasbah avec la ministre des affaires culturelles Chiraz Laatiri.

L’entretien a été une occasion pour souligner l’importance du Fonds relance culture (FRC) que le ministère a lancé dernièrement à la lumière de l’impact de la pandémie du Covid 19 sur le secteur culturel. Ce FRC vise à permettre aux artistes, intermittents, opérateurs et espaces culturels privés, de surmonter les difficultés économiques qu’ils rencontrent, en particulier en matière de trésorerie, du fait de la propagation du virus Covid19 et des mesures visant à en ralentir la progression (annulation des manifestations…) et qui mettent en péril la continuité de leurs activités et projets.

Le chef du Gouvernement a à cette occasion souligné l’importance de promouvoir l’action de ce fonds en vue de soutenir les activités culturelles et de veiller ultérieurement au retour de la vie culturelle à la normale après la crise actuelle.