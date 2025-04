Le chef du syndicat israélien menace d’une nouvelle grève générale contre les actions du gouvernement

Le chef de la puissante Histadrout, le plus grand syndicat israélien, a menacé d’appeler à une troisième grande grève nationale contre le mépris du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de son gouvernement pour la Cour suprême du pays.

Dans une interview accordée au journal Maariv et publiée ce matin, Arnon Bar-David a déclaré que « la démocratie est toujours en danger et fait l’objet d’attaques quotidiennes » et que « ma ligne rouge est la désobéissance aux décisions de la Haute Cour ».

« Si cela se produit, nous tomberons dans l’anarchie. Si nécessaire, je n’hésiterai pas à déclarer une grève ».

La Histadrut, sous la direction de Bar-David, a appelé à deux grandes grèves générales depuis l’entrée en fonction du gouvernement d’extrême droite de Netanyahou.

La première a eu lieu en réaction au limogeage, en mars 2023, de Yoav Gallant en tant que ministre de la défense, à la suite d’un conflit sur les réformes judiciaires de Netanyahu, et la seconde a eu lieu en septembre 2024, lorsque l’armée israélienne a récupéré les corps de six prisonniers israéliens détenus dans la bande de Gaza.

