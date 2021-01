Le chiffre d’affaire de la Simpar remonte au 4ème trimestre

L’activité de la SIMPAR au cours du quatrième Trimestre 2020, a été marquée par un chiffre d’affaires qui a atteint 8,1 millions dinars contre 6,9 millions de dinars pour le quatrième trimestre 2019. Soit une augmentation de 17,3%. Le chiffre d’affaire cumulé au 31 décembre 2020 a atteint 12 millions de dinars contre 15,4 millions de dinars au 31 décembre 2019.

Cette baisse enregistrée dans le chiffre d’affaires de la société, de 22 % par rapport à l’année dernière, est due essentiellement au confinement général et aux circonstances mondiales et nationales causées par la propagation du virus Covid-19, impactant directement les ventes de la SIMPAR. Bonne nouvelle enfin, le lancement des travaux de construction du projet HSC 9 -10 situé à Choutrana – la Soukra, et des promesses de vente fermes au 31 Décembre 2020 qui s’élèvent à 3 millions de dinars.