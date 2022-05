Le Cloud et la cyber-sécurité en Salon

La sécurité informatique est au centre des enjeux stratégiques des entreprises mais également des Etats, qui doivent faire face à des problématiques de continuité, de corruption des systèmes, de ransomwares, ou de divers accidents pouvant nuire gravement à leur fonctionnement et menacer jusqu’à leur existence. Les attaques vont de plus en plus vite, deviennent plus fréquentes chaque année, les conséquences sont de plus en plus graves et les montants des dommages causés ou des rançons réclamées ne cessent de dépasser des tristes records. Le cloud est devenu incontournable et bien plus qu’une solution d’hébergement. Il permet à l’entreprise de bénéficier des dernières technologies, des meilleurs services sans avoir à engager d’énormes investissements ou à mobiliser en interne des experts pour les diverses technologies envisagées, l’entreprise pouvant ainsi se focaliser sur son cœur de métier et sur les aspects fonctionnels de ses solutions.

Première fois depuis sa création, la radio privée Express FM organise son premier grand événement autour de ces deux thématiques pointues et d’actualité que sont le Cloud et la cyber-sécurité. Le moment fort du Salon sera le partage d’expériences et de success stories d’Experts internationaux qui interviendront en présentiel ou en visioconférence, pour apporter leurs témoignages concrets et échanger sur des projets innovants ou atypiques pouvant servir de modèles ou de cas d’écoles à nos visiteurs.