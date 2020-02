Le Club Africain bat l’AS Soukra 3-1 en amical

Le Club Africain a battu l’Avenir Sportif de la Soukra 3-1, en match amical disputé jeudi au stade olympique d’El Menzah.

Les buts clubistes ont été inscrits par Nidhal Seghaier, Moaataz Zemzemi et Carlos Chavarria.

Les “rouge et blanc” préparent leur match face au CS Chebba, prévu samedi 22 février au stade de la Chebbal à partir de 14h00, pour le compte de la 16e journée du championnat de la ligue 1 du football professionnel.

Le Club Africain occupe la 5e place du classement géneral avec 25 points et le CS Chebba est 8e (18 points).