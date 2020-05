Le Club Africain condamné à payer 200 000 $ au Ghanéen Sasraku

La FIFA a ordonné au Club Africain de payer à l’attaquant ghanéen Derrick Sasraku un montant supérieur à 200 000 dollars, plus les intérêts, pour avoir mis fin illégalement à son contrat en février.

La décision de la Chambre de règlement des litiges de la FIFA a été rendue le 27 avril 2020.

Le Club African a reçu un ultimatum de 45 jours pour payer l’ancien joueur des Aduana Stars ou s’exposer à une interdiction de recruter et enregistrer de nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international.

L’attaquant de 25 ans a rejoint le Club Africain en août 2018 et a fait 11 apparitions en première division tunisienne lors de la saison 2018/2019.