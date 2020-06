Le Club Africain fait appel à la FTF pour superviser le processus électoral

Le Club Africain a soumis une demande à la Fédération Tunisienne de Football afin de superviser le processus électoral de l’assemblée élective du club, annonce la FTF , lundi sur son site internet officiel.

« Cette requête sera soumise par le secrétariat général de la FTF à la Commission électorale indépendante de l’Instance dirigeante du football tunisien pour annoncer son verdict au courant de cette semaine. » précise la même source.

Le Club de Bab Jedid en pleine turbulence financière, criblé de dettes et face au mécontentement des supporters , avait annoncé le 2 juin dernier qu’il tiendra une assemblée générale élective le 15 juillet prochain, précédée le même jour, d’une assemblée générale évaluativ .

Neuf (9) membres du comité directeur présidé par Abdessalem Younsi, rappelle-t-on ont démissionné début juin après l’annonce par les supporters du Club Africain de la création d’un comité chargé du sauvetage « dont l’objectif on objectif est de réunir les forces vives du club et de le sauver des mains de ses « ravisseurs »,selon un communiqué publié par ce comité de sauvetage.