Le Club africain remporte le clasico face au CS Sfaxien (1-0) et se retrouve 2e du classement

Le Club africain a remporté le choc de la 12e journée en s’imposant devant le Club sportif sfaxien (1-0) au bout d’un classico très disputé, dimanche au Stade de Radès.

Yassine Chamakhi a inscrit l’unique but du match en faveur de la formation clubiste à la 79e.

A la faveur de cette victoire, le club de Bab Jedi qui réalise son neuvième succès de la saison, gagne deux places au classement de la Ligue 1 pour se retrouver 2e avec 22 points juste devant son adversaire du jour.

Le CS Sfaxien qui essuie, quant à lui, son 4e succès depuis le début de la saison régresse d’une place (3e) avec 21 points partagés désormais avec le Stade Tunisien, vainqueur plus tôt dans la journée de l’Etoile du Sahel (3-1).

Voici les résultats complets des matches joués dimanche pour le compte de la 12e journée:

Dimanche

Au Bardo :

Stade Tunisien – Etoile du Sahel 3-1

A Kairouan :

JS Kairouan – CA Bizertin 3-0

A Chebba :

CS Chebba – US Ben Guerdane 3-1

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – US Tataouine 2-1

A Radès (18h00) :

C.Africain – CS Sfaxien 1-0

Samedi

A Monastir :

US Monastir – AS Soliman 0-0

Classement provisoire :

PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 25 11 7 4 0 17 5 +12

2. Club Africain 22 11 9 1 1 17 1 +16

3. CS Sfaxien 21 11 7 0 4 14 11 +3

-. Stade Tunisien 21 12 6 3 3 14 10 +4

5. US Ben Guerdane 18 12 5 3 4 14 15 -1

6. ES Sahel 17 9 5 2 2 13 7 +6

7. Espérance ST 16 6 5 1 0 12 2 +10

8. CS Chebba 14 11 4 2 5 13 15 +2

9. JS Kairouan 12 12 4 0 8 11 18 -7

10. AS Soliman 11 11 3 2 6 13 15 -2

-. CA Bizertin 11 12 3 2 7 11 22 -11

12. CS Hammam-Lif 9 12 2 3 7 10 20 -10

13. ES Metlaoui 6 10 1 3 6 4 11 -7

14. US Tataouine 5 12 1 2 9 4 15 -11

NB: Le match ES Metlaoui-Espérance de Tunis est reporté à une date ultérieure.