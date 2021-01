le Club Africain s’enfonce, Laassad Dridi jette léponge

Rien ne va plus pour le Club Africain en pleine tourmente et qui a concédé sa troisième défaite de la saison devant l’ES Metlaoui (0-1), dimanche soir à Radès pour le compte de sixième journée du championant de la ligue 1

Les clubistes qui ont encaissé un but à 24e minute sur un pénalty transformé par Foued Timoumi se retrouvent à la 12e place avec 5 petits points. Cette défaite fait l’affaire du CA Bizertin

battu en début d’après-midi par l’US Tataouine (0-1 et qui remonte à la 11e place.

Les miniers quant a eux, ont réalisé une bonne opération et se propulsent à la deuxième place avec 10 points, en compagnie provisoirement du CS Sfaxien qui ira affronter l’Etoile du Sahel dans le match retard de la 6e journée

A l’issue de la rencontre, l’entraineur clubiste Lassaad Drid,i qui a aligné une formation composée essentiellement de jeunes joueurs, a déclaré à la chaine nationale Watanya 1 qu’il a décidé de démissionner

« J’assume toutes mes responsabilités et je pars la conscience tranquille. J’ai tout donné au club mais il faut que je partes pour que les choses changent. il y a beaucoup de talents qui peuvent progresser et j’appelle le public a être patient » a-t-il ajouté.

De nombreux supporters du Club Africain se sont rassemblés dimanche au parc « A » Mounir Kebaili, réclamant le départ du comité directeur présidé par Abdessalem Younsi. suite à la situation difficile que vit le club et les mauvais résultats enregistrés par l’équipe première football.

Les supporters appellent Abdesselem Younis à présenter sa démission estimant qu’il a a échoué dans sa mission et demandent l’organisation d’une assemblée générale évaluative en raison de son incapacité a régler les dossiers qui handicapent la bonne marche de l’équipe première, notamment le règlement des amendes financières infligées au club par la Fifa et l’impossibilité de qualifier les nouvelles recrues, ce qui a obligé l’entraîneur Lassaad Dridi à opter pour un groupe de jeunes joueurs depuis le début de la saison..

Résultats

Dimanche

A Tataouine

US Tataouine 1 Alya Sylla (6′)

CA Bizertin 0

A Béja:

Olympique de Béja 2 Mourad Hedhli (38′ sp), Jacques Bessan (50′)

AS Soliman 2 Aymen Mahmoud (49′, 84′)

Au stade Khouaja:

AS Rejiche 1 Houssem Souissi (73′)

US Ben Guerdane 1 Mohamed Ali Ben Tarcha (66′ sp)

A Radès

Club Africain 0

ES Métlaoui 1 Foued Timoumi (24 ‘sp)

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 13 5 4 1 0 7 2 +5

2. CS Sfaxien 10 4 3 1 0 8 1 +7

. ES Métlaoui 10 6 3 1 2 4 3 +1

4. ES Sahel 9 5 3 0 2 8 6 +24.

-. AS Réjiche 9 6 2 3 1 6 3 +3

-. USB Guerdane 9 6 2 3 1 5 2 +3

7. S. Tunisien 8 5 2 2 1 8 5 +3-.

-. AS Soliman 8 6 2 2 2 8 9 -1

9. O. Béja 7 5 1 4 0 6 5 +1

10. US Tataouine 6 6 1 3 2 3 5 -2

11. CA Bizertin 4 6 1 1 4 5 9 -4

12. C.Africain 5 6 1 2 3 5 10 -5

13. US Monastir 2 5 0 2 3 4 8 -2

14. JS Kairouan 1 5 0 1 4 2 11 -9

