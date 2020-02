Le Club Africain tenu en échec par le CS Hammam-lif, l’US Tataouine décroche enfin de la lanterne rouge

Le Club Africain a été tenu en échec par le CS Hammam-lif (0-0), dimanche à Radès, pour le compte de la 15e journée du championnat de la ligue 1 du football professionnel.

Les protégés de Lassaad Dridi, qui ont pourtant dominé presque toute la rencontre, n’ont pas réussi à trouver la faille face au club de la banlieue sud bien organisé en défense

Toujours en panne de victoire après quatre matches d’affilée, les clubistes occupent la 5e place avec 24 points à une longueur d’avance sur l’Etoile du Sahel vainqueur samedi en ouverture de la journée sur l’US Monastir (1-0). Le CS Hammam-lif est 5e avec 13 points.

De son coté l’US Tataouine a confirmé sa prestation de la précédente journée en tenant en échec à Radès le leader l’Espérance Sportive de Tunis et a enfin décroché de la lanterne rouge en s’imposant à domicile sur l’AS Soliman sur un but de Mourad Hedhli à la 30′.

L’US Tatouine grimpe à la 11e place avec 12 points tandis que l’AS Soliman reste à la 9e place (17 pts).

A Ben Guerdane les locaux ont réalisé une bonne opération en battant la JS Kairouan 1-0, grace à uen réalisation de Mohamed Ben Tarcha à la 77′.

L’US Ben Guerdane (7e/22 points) et n’est plus qu’à un point de retard sur l’Etoile du Sahel alors que la situation est bien compliquée pour les aghlabides qui sont toujours sctochés dans la zone rouge (12e en autant de points.

Samedi en ouverture de la 15e journée, le CS Sfaxien s’est emparé du fauteuil de dauphin à la faveur de sa victoire sur l’ES Matlaoui (1-0) qui est desormais lanterne rouge (10 points)

le dernier match de la journée opposant le CA Bizertin (13e/11 points ) au leader, l’Espérance Sportive de Tunis (38 pts), se jouera mercredi 19 février.

Résultats:

Dimanche 16 février:

A Radès:

Club Africain – CS Hammam-Lif 0-0

A Ben Guerdane:

JS Kairouan – US Ben Guerdane 0-1

(ndlr:) la JSK reçoit

A Tataouine:

US Tataouine – AS Soliman 1-0

Samedi 15 février:

A Monastir:

US Monastir – ES Sahel 1-2

A Métlouai:

US Métlaoui – CS Sfaxien 0-1

A la Chebba:

CS Chebba – Stade Tunisien 2-0

reste à jouer

Mercredi 19 février:

CA Bizertin – Espérance ST