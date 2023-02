Le CNOPT lance appelle aux dons pour les victimes du séisme en Turquie et en Syrie

e conseil national de l’ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a lancé une campagne de collecte de dons auprès des pharmaciens et des établissements pharmaceutiques au profit des populations syrienne et turque touchées par le séisme qui a frappé les deux pays le 6 février courant.

Le CNOPT a fait savoir, dans un appel urgent, qu’il est possible de faire un don par chèque bancaire au siège du conseil ou aux sièges des conseils régionaux, ainsi que sur le compte numéro 07309007510556998236 ouvert à Aman Bank, agence Alain Savary.

Il a ajouté que les dons en nature sont, également, acceptées. Le CNOPT est joignable aux numéros suivants 71797650 et 71795722.

Un violent séisme d’une magnitude de 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé lundi dernier à l’aube la Turquie et la Syrie suivi d’une seuxième secousse une heure plus tard d’une magnitude de 7,6, provoquant des milliers de victimes et des dégâts matériels incommensurables.

