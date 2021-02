Le comité directeur provisoire du Club africain affirme avoir échoué à lever à temps l’interdiction de recrutement

Le comité directeur provisoire du Club Africain a annoncé la veille ne pas être parvenue à lever la sanction d’interdiction de recrutement avant la clôture du mercato d’hiver, et qu’elle sera de ce fait contrainte de régler les dossiers des joueurs algériens à l’amiable, pour éviter d’éventuels problèmes à l’avenir.

Et ledit comité provisoire d’expliquer, dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle du club, « avoir œuvré malgré son court mandat de régler les sanctions de la FIFA, appelant à la nécessité de serrer les rangs et de soutenir le club dans cette mauvaise passe qu’il traverse ».

A noter que le Club africain est enjoint à verser plus de 12 millions de dinars dans le cadre du règlement de certains litiges avec la FIFA et pour lever la sanction d’interdiction de recrutement dont il fait l’objet.

Le comité provisoire du club africain a indiqué avoir eu recours à l’ancien président du club, Hamadi Bousbii, lequel semble avoir permis au club de contracter un crédit bancaire.

Des contacts ont, par ailleurs, été établis avec une compagnie aérienne pour l’exhorter à hâter le versement de la deuxième moitié du contrat de sponsoring.

Selon le comité clubiste, la somme additionnée du crédit et de la deuxième tranche de la compagnie aérienne seraient à la disposition du nouveau comité directeur élu à compter du début mars prochain.

Le Club africain, rappelle-t-on, tiendra dimanche prochain son assemblée générale élective avec une seule liste candidate en lice, celle de Youssef Eulmi.

