Le concert du nouvel an de l’OST sans public

Pour la première fois de son histoire, le concert du Nouvel An de L’Orchestre Symphonique Tunisien (OST), se déroulera sans public à la salle du Théâtre de l’Opéra de Tunis à la cité de la culture Chedli Klibi.

L’OST, informe le ministère des affaires culturelles sur sa page facebook, propose à son public fidèle un concert spécialement enregistré à l’occasion à travers le compte Facebook et YouTube du Théâtre de L’Opéra de Tunis le 1er janvier à 15h00.

Comme le veut la tradition, l’Orchestre Symphonique Tunisien avec le Chœur de l’Opéra de Tunis présenteront à l’occasion du Nouvel An un programme festif dans la salle du Théâtre de l’Opéra, qui sera malheureusement vide en raison de la pandémie de coronavirus. Retransmis, le 1er janvier 2021 à 15h sur la page Facebook et sur youTube de Théâtre de l’Opéra de Tunis, ce concert spécial sera placé sous signe de » l’art et la culture en résilience » ; une manière de laisser derrière nous une année 2020 difficile et morose.

L’Orchestre Symphonique Tunisien et le Chœur de l’Opéra de Tunis entendent donner une interprétation musicale de qualité tout en transmettant un message d’espoir, d’amitié et de paix pour cette nouvelle année 2021.