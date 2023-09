«Le conflit interne d’Ennahdha révélera la vérité sur le sens du complot contre la sûreté de l’Etat», selon le député Oueidat 

Le député du Mouvement populaire Abderrazak Oueidat a déclaré jeudi 7 septembre 2023, que « le conflit interne à Ennahdha révélera la vérité sur la signification du complot contre la sûreté de l’Etat ».

Dans une déclaration à Shems FM, il a ajouté que « le conflit interne au sein d’Ennahdha révélera pourquoi certains ont été accusés de conspirer contre la sécurité de l’État et la Tunisie ».

Le député a reconnu qu’ils « n’interfèrent pas dans le processus judiciaire, et les enquêtes et les recherches avec ceux qui ont été arrêtés révéleront des secrets et énigmes».

Oueidat a appelé à « respecter les procédures légales et à assurer un procès équitable »

