Le Congo-Brazzaville augmente le prix des carburants après des négociations avec le FMI

Les autorités gouvernementales congolaises ont décidé d’augmenter de 5%, à compter du 31 janvier 2023, le prix du super et du gasoil à la pompe. C’est la conséquence des négociations menées avec le Fonds monétaire international (FMI) qui exigeait une élévation plus forte. Il demande surtout au Congo-Brazzaville d’arrêter la subvention des produits pétroliers. La hausse, quoique légère, est rejetée par les consommateurs.

Le FMI voulait une augmentation de 50 à 65 % dès le 1er janvier. Les négociations entre les deux parties ont été ardues, selon le Premier ministre qui se réjouit d’avoir obtenu un niveau d’augmentation acceptable.

Le litre du Super passe de 595 à 625 francs CFA (soit de 0,90 à 0,95 Euro) et celui du gasoil de 475 à 500 francs CFA (de 0,72 à 0,76 euro), soit une hausse de 5 %. Au FMI, le chef du gouvernement congolais donne des assurances. « À la demande du président de la République, le gouvernement a été instruit de travailler pour démontrer au Fonds monétaire international que cette augmentation peut suffire, et avec d’autres réformes que le gouvernement va engager, on peut s’empêcher de procéder à d’autres augmentations au-delà de ces 5 %. Mais, nous allons travailler », a-t-il indiqué.