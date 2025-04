Le constructeur de tracteurs biélorusse MTZ envisage d’assembler des machines en Algérie

Minsk Tractor Works (MTZ) est prêt à choisir l’Algérie pour l’assemblage des tracteurs compacts BELARUS , a déclaré le directeur général de MTZ, Sergueï Avramenko, lors d’une rencontre avec le ministre algérien de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a indiqué le service de presse de MTZ à BelTA.

« L’assemblage des tracteurs BELARUS en Algérie a été lancé en 2011. En 2015, plus de 500 kits d’assemblage de tracteurs ont été livrés au pays. Ces activités ont ensuite été interrompues et nous souhaitons désormais vivement reprendre l’assemblage. Nous recherchons un partenaire fiable. La partie algérienne est activement engagée dans des discussions. Nous étudions les possibilités d’assemblage des tracteurs compacts BELARUS-152 : ces équipements sont nécessaires aux exploitations agricoles et aux ménages. Nous étudions la possibilité d’organiser l’assemblage des tracteurs de la série 800 et plus, y compris les tracteurs à forte consommation d’énergie », a déclaré Sergueï Avramenko. Selon lui, en plus d’organiser la production d’assemblage, il est également prévu de fournir des équipements BIÉLORUSSES à des pays tiers.

- Publicité-