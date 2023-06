Le constructeur Iveco tenté par un retour en Algérie

Des représentants du groupe « IVECO » pour la fabrication de véhicules industriels ont rencontré le ministre algérien de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun.

Selon un communiqué cité par Algérie Eco, les représentants du groupe ont présenté au ministre la possibilité d’entrer sur le marché algérien et de là sur le marché africain à travers la mise en œuvre d’un projet de production de véhicules utilitaires de type moyen et lourd dans la deuxième phase. Le groupe cherche un partenaire privé algérien pour produire environ 1 000 unités par an.

Le ministre a souligné la nécessité de s’inscrire au cahier des charges de la filière automobile et d’en respecter les dispositions, notamment en ce qui concerne le respect du taux d’intégration locale établi.

Il a également tenu à choisir le partenaire professionnel approprié et compétent pour la réussite de ce projet, et à préparer une étude préalable sur le marché algérien pour connaître ses exigences.