Le coordinateur du parti Al Qotb, soupçonné d’acquisition de biens confisqués !

Suite à l’information publiée par l’ancien ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Hatem El Euch, et relayée mercredi 15 novembre, par Radio Shems FM, l’acquéreur des « 7 voitures de luxe confisquées », appartenant à la famille de l’ancien président Ben Ali, à un prix bradé, en 2012, s’est avéré être le coordinateur général du parti politique Al Qotb, Riadh Ben Fadhl, qui vient d’être interpellé , mardi 14 novembre, et auditionné concernant l’affaire.

Un de ses avocats, Mohamed Ali Ghrib, a révélé, mercredi 15 novembre, sur Radio Diwan FM, que les questions adressées à son client suite à son arrestation et son interrogatoire à la Caserne de la police de Bou Choucha, ont porté sur son acquisition de quelques biens confisqués.

L’avocat a précisé que son client avait acquis des biens confisqués lors d’enchères publiques, car son offre avait été la meilleure. La commission chargée des biens confisqués avait validé l’opération, a-t-il ajouté, niant que son client ait acheté 7 voitures de luxe, contrairement à ce qui a été publié sur les réseaux sociaux, mais une seule voiture de luxe et quelques autres voitures ordinaires.

Maître Ghrib a indiqué que ce dossier est sur la table depuis plus de cinq ans et a été examiné par la sous-direction des enquêtes économiques. Riadh Ben Fadhl avait présenté, alors, les documents et les contrats nécessaires de sorte que le dossier n’a pas connu de développements depuis 4 ans. Mais, a dit Mohamed Ali Ghrib, il paraît que le pôle judiciaire économique et financier a décidé de reprendre l’examen de l’affaire.