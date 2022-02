Le coup de gueule satire, de Kais Saïed à l’endroit de la justice

Le « problème » du chef de tout l’Etat tunisien, c’est que même lorsqu’il fait du « populisme », il s’y livre avec la conviction qui porte et donne son effet, même auprès de ceux qui dénoncent le discours populiste de la même personnalité.

A bien voir les images de l’audience avec le chef de la diplomatie Othman Jerandi, les expressions du visage de Kais Saïed, en répondant sans les citer aux messages de dénonciation de sa décision de dissolution du CSM (Conseil Supérieur de la magistrature), en disaient long sur ce qu’il pense, et honnêtement ce qu’en pense aussi tout Tunisien lambda, des « Droits-de-l’hommistes » internationaux. Des instances et ONG internationales qui, il faut aussi le dire, ne se réveillent au cas tunisien que par moments, comme dernièrement pour s’inquiéter de la dissolution.

Nul ne doute, y compris ces Droits-de-l’hommistes (néologisme à connotation péjorative, créé à la fin du XXᵉ siècle) internationaux, de la dangerosité de ce qui se passe dans la justice tunisienne depuis 2011. Ils n’ignorent par exemple pas l’état des droits des victimes du terrorisme dans des procès qui ne démarrent même pas depuis plus de 10 ans. Ils ne peuvent, non plus, ignorer tout ce qui a été publiquement dit, preuves à l’appui, par des avocats et les services d’inspection du ministère de la Justice, à propos des dérives de certaines juges.

Force est de remarquer que ces Droits-de-l’hommistes n’avaient pas vociféré, du temps de la purge faite dans les rangs des juges par un ancien ministre islamiste de la Justice. Ils n’avaient pas, non plus, vitupéré sur les cas de beaucoup d’étrangers tués dans des attentats terroristes, comme celui de l’attaque de l’ambassade US à Tunis, ou l’attaque du Musée du Bardo, et toujours pas jugés. Et s’ils s’en soucient un peu, c’est généralement dans le calme feutré du bureau du ministère des Affaires étrangères, comme l’actuel ministre Othman Jerandi l’avait dit mercredi devant le président tunisien. « Nous, on s’inquiète de leurs inquiétudes. La Tunisie n’est pas leur jardin. Pourquoi ne s’inquiètent-ils pas de ces affaires ? », s’interrogeait ironiquement mercredi Kais Saïed devant Jerandi. Et à ce dernier, il rappelle sa dernière réunion du mardi 8 février 2022 avec les ambassadeurs occidentaux, en ajoutant que « ils connaissent tous les dossiers, ceux des attentats terroristes, et celui de l’argent spolié. Pourquoi ne s’en étaient-ils pas inquiétés aussi ? ».

Et le chef de tout l’Etat tunisien d’user ensuite d’une dose appuyée de satire enjouée, en parlant de certains juges, qui connaissent parfaitement les pratiques de certains autres de leurs pairs sur des dossiers de certaines affaires liées au terrorisme. Et qui s’offusquent maintenant que Kais Saïed prenne certaines mesures, qu’il place lui dans le cadre de la restructuration de la justice et de la lutte contre la corruption dans ce corps. Saïed a aussi ironisé furieux, contre ceux parmi les bons juges, qui se taisent face à ce qu’ils savent ce qu’il se pratique, ou qui s’allient à ceux qui dénoncent.

Force est, en conclusion, de constater que le corps de la justice en Tunisie, est malade, et gravement malade, avec des tensions internes, des dénonciations (comme dans le cas de Béchir Akremi et de Taïeb Rached), et un corporatisme parfois aveugle. Un corps, parcouru aussi par des frissons d’indépendantisme, parfois abusif, et toujours incompris par une population qui en a parfois vécu certaines expériences dans leur chair, et qui revendique désormais la redevabilité.