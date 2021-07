Le Courant démocrate porte plainte contre Hichem Mechichi

Le Courant démocrate (Attayar) a affirmé, mercredi, avoir déposé une plainte pénale auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis contre le chef du gouvernement Hichem Mechichi, pour des « manquements » lors de l’exercice de ses fonctions, refus d’assistance judiciaire au sens de l’article 143 du Code pénal et « homicide involontaire », conformément aux dispositions de l’article 217 du même code ».

Le Parti dénonce, dans une publication sur sa page Facebook, la méthode poursuivie dans la gestion de la crise sanitaire, provoquée par le coronavirus, l’incapacité du gouvernement à empêcher la propagation de l’épidémie parmi les citoyens, le laxisme dans l’application de la loi et la mise en œuvre des mesures sanitaires peu efficientes.

Le parti reproche également au gouvernement d’avoir violé délibérément de la loi en autorisant l’organisation de manifestations partisanes et sportives et d’avoir mal coordonné les actions entre les différentes structures publiques concernées, notamment en ce qui concerne l’acheminement de l’oxygène et l’acquisition de vaccin.