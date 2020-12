Le ministre de la Santé, Faouzi Mahdi a annoncé ce mardi, lors d’une conférence de presse, que le comité national de lutte contre le coronavirus a recommandé au chef du gouvernement de poursuivre le couvre-feu jusqu’au 15 janvier 2021.

Le comité a, aussi, recommandé l’application stricte du protocole sanitaire, l’interdiction de la circulation et des déplacements entre les gouvernorats et l’interdiction des soirées privées et publiques y compris les fêtes de fin d’année.